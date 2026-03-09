Il 22 novembre 1998, ad Huddersfield, si gioca una partita di calcio in una serata fredda e umida. La pioggia leggera cade sull’aria frizzante mentre i giocatori si preparano a scendere in campo. La squadra protagonista disputa la sua 33ª partita stagionale, cercando di ottenere una vittoria che si rivelerà difficile e sudata.

ATTO IÈ una serata fredda ad Huddersfield, il 22 novembre del 1998. C’è una pioggia sottile, leggera, che si spegne nell’umidità perenne del pomeriggio inglese. Quando il capitano azzurro, Massimo Giovannelli, guida gli Azzurri fuori dagli spogliatoi dell’Alfred McAlpine Stadium, sono le tre del pomeriggio, ma sul terreno di gioco sbattono già le luci bianche dei riflettori. L’arbitro, il francese Didier Mene, fischia il calcio d’inizio e Paul Grayson, l’apertura inglese, spedisce l’ovale verso la mischia azzurra. La partita nel primo tempo è scorbutica. Si contano oltre venti calci di punizione, la maggior parte dei quali penalizzano il... 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Una vittoria sudata in 33 partite

Articoli correlati

Leggi anche: Verso Cremonese-Milan, rossoneri alla ricerca di una vittoria per sfatare un tabù che dura da 33 anni

Sei Nazioni 2026: annunciati i 33 convocati dell'Italia per il torneo. Partite in diretta su SkyFIR, Federazione Italiana Rugby, e Sky Sport hanno svelato oggi nello Sky Campus di Milano i nomi dei 33 convocati azzurri per l'edizione 2026 del...

Brora v Buckie Flashpoints, Referee Calls Debated & Dressing Room Chaos | Highland League Weekly

Contenuti utili per approfondire vittoria sudata

Discussioni sull' argomento Sir Susa Scai-Monza 3-1, Sirci: Vittoria sudata che ci servirà da insegnamento; L'Imoco Conegliano è di nuovo Campione d'Europa e festeggia con le bollicine di Ponte1948; SEGNA, SOFFRE E VINCE CHELSEA KO NEL DERBY E IL CITY TORNA A -5; GdS – L’Inter coglie l’occasione: ci pensa Pio dove una volta c’erano i Taremi e gli Arnautovic.

Famila, in A1 vittoria sudata a Tortona. E ora si rilancia la sfida veneto-europea alla ReyerAvanti Famila, a un turno di campionato dalla fine delle regular season e ad una partita - però da vincere - dal target Final Six di Euroleague Women. Con ... ecovicentino.it

Maglia sudata Vittoria in tasca #ProudToBeNapoli - facebook.com facebook