Una stanza tutta per lei al Campus l' esposizione che celebra la grande Virginia Woolf

Lunedì 9 marzo, alle ore 15, nella Biblioteca Centrale R. Ruffilli del Campus di Forlì si inaugura "Una stanza tutta per Lei", uno spazio dedicato a Virginia Woolf, grande scrittrice e tra le voci più autorevoli del Novecento sul tema dell'emancipazione femminile e della violenza patriarcale. La mostra resterà in via Caterina Sforza 45 per tutta la settimana (dal 9 al 16 marzo) poi migrerà al Campus, nel punto espositivo della biblioteca Ruffilli al Teaching Hub – via Corridoni 20, Forlì - blocco D.

