Il Volley Modena ha affrontato una partita intensa contro Casalmaggiore, conclusa con un punteggio di 3-2 a favore delle avversarie. La squadra modenese, in una giornata che ha confermato la loro retrocessione, ha alternato momenti di buona pallavolo a periodi di blackout, influenzando il risultato finale. Capitan Lancellotti e le sue compagne hanno mostrato i due volti della stagione senza riuscire a ottenere la vittoria.

Nella giornata che ha sancito anche matematicamente la retrocessione del Volley Modena, capitan Lancellotti e compagne hanno mostrato i due volti della loro stagione: sprazzi e set di ottima qualità alternati a lunghi blackout che hanno pregiudicato la possibilità di lottare quantomeno fino all’ultimo per la salvezza. Le gialloblù hanno condotto le danze nel primo e terzo set per poi subire la rimonta avversaria, con le casalasche che hanno conquistato il successo in un combattuto tiebreak. Coach Biagio Marone ripropone in avvio Fusco in diagonale con Kaplanska, mentre le altre scelte sono quelle consuete con Lancellotti al palleggio, Nonnati opposta, Credi e Guzin al centro, Righi libero. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Articoli correlati

Volley Modena a Casalmaggiore con una Barakova in piùManca poco ormai all’esordio del Volley Modena nella Poule Retrocessione di A2 femminile di pallavolo: le gialloblù esordiranno sabato pomeriggio a...

Volley Femminile A2. Volley Modena, la retrocessione ora è ufficiale. Il ko contro Casalmaggiore condanna MaroneVolley Modena 2 Casalmaggiore 3 (25/23 16/25 25/23 11/25 11/15) VOLLEY MODENA: Fusco 12, Guzin 5, Lancellotti 3, Kaplanska 13, Credi 1, Nonnati 16,...

Tutto quello che riguarda Volley Modena

Argomenti discussi: Una partita gagliarda non basta al Volley Modena per la vittoria, Casalmaggiore passa 3-2.

Una partita gagliarda non basta al Volley Modena per la vittoria, Casalmaggiore passa 3-2Nella giornata che ha sancito anche matematicamente la retrocessione del Volley Modena, capitan Lancellotti e compagne hanno mostrato i due volti della loro stagione: sprazzi e set di ottima qualità a ... modenatoday.it

Una buona partita non basta al Volley Modena per la vittoria, la retrocessione è matematicaSport: Le gialloblù hanno condotto le danze nel primo e terzo set per poi subire la rimonta avversaria, con le casalasche che hanno conquistato il successo ... lapressa.it