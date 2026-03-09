Una nuova vettura a disposizione della Polizia Locale di Marsciano

Sabato 7 marzo, il Comune di Marsciano ha presentato ufficialmente una nuova vettura alla Polizia Locale, una Fiat Pandina Hybrid. Il veicolo entrerà in servizio per rafforzare l’efficienza del corpo di polizia e supportare il piano di rinnovo del parco auto comunale, puntando su soluzioni sostenibili. La presentazione si è svolta in mattinata, evidenziando l’importanza dell’aggiornamento del parco mezzi.

Si tratta di una Fiat Pandina Hybrid, presentata sabato 7 marzo alla presenza del sindaco Michele Moretti, del comandante Giampiero Properzi e degli agenti La vettura è stata benedetta dal parroco don Marco nel corso di una breve cerimonia in piazza degli Uffici, a lato del Municipio, alla presenza del sindaco Michele Moretti, del comandante della Polizia Locale Giampiero Properzi e di alcuni agenti. Un momento che ha voluto sottolineare la vicinanza tra istituzioni, comunità e forze dell’ordine impegnate quotidianamente nella tutela del territorio. "L’acquisto della nuova auto - si legge in una nota - rappresenta un passo avanti per premettere una presenza costante e capillare della Polizia Locale sul territorio comunale e sulle frazioni in particolare. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

