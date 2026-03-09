Domenica 15 marzo alle 16, il teatro Due ospita lo spettacolo di Marco Baliani intitolato

Potente e lacerante arriva in scena a Teatro Due Marco Baliani con il suo ultimo spettacolo UNA NOTTE SBAGLIATA domenica 15 marzo alle ore 16.00. Scritto e interpretato dallo stesso Baliani, con la regia di Maria Maglietta, il monologo narra la storia di Tano, un uomo mentalmente fragile che senza nessuna ragione razionale viene pestato a morte da alcuni agenti, la banalità del male che si manifesta senza logica, come in molti casi di cronaca che hanno scosso la coscienza civile, primo fra tutti quello di Stefano Cucchi. Il flusso narrativo di questo personaggio borderline è allo stesso tempo un viaggio nel labirinto della patologia mentale e un’analisi antropologica sulla natura della violenza, sulla sua assurdità. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

