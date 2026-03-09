Una foto un tavolo e il candidato è servito | il centrodestra cala Comanducci

Una foto, un tavolo e il nome del candidato del centrodestra è stato annunciato. Dopo una riunione duratura, la decisione è stata presa e comunicata. Prima ancora di parlare di politica, l’attenzione si è concentrata sulla scena conviviale, che ha preceduto la conferma ufficiale. La scelta è stata condivisa al termine di incontri informali e discussioni tra i rappresentanti del fronte.

Alla fine s’è fatto tardi, ma il nome è uscito. E come spesso succede da queste parti, prima della politica è arrivata la tavola. Una cena, una foto di gruppo e il dado è tratto: il centrodestra aretino ha scelto il suo candidato sindaco. È Marcello Comanducci. L’annuncio lo ha fatto lui stesso sui social, pubblicando la foto del tavolo dove sono riuniti i principali rappresentanti dei partiti del centrodestra provinciale. Tutti seduti, sorrisi di circostanza e aria da riunione dove, alla fine, qualcuno ha detto: “Va bene, si fa così”. Accanto a Comanducci, nella foto, si vedono anche Gianfrancesco Gamurrini, che pochi giorni fa aveva annunciato insieme a lui la candidatura, e Piero Melani Graverini, che ha già fatto sapere di voler mettere in campo una lista a sostegno del candidato della coalizione. 🔗 Leggi su Lortica.it

