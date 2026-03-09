Una città accogliente Gli studenti stranieri ambasciatori di Prato sul web e nel mondo

Prato si presenta come una città con tre università, di cui due straniere, e più di 2500 studenti iscritti ogni anno. Nonostante questa presenza, la città fatica a considerarsi un polo universitario a pieno titolo. Gli studenti stranieri diventano così anche ambasciatori della città, portando online e nel mondo l’immagine di un luogo che accoglie e ospita giovani provenienti da diverse nazioni.

Tre università (due le straniere) e più di 2500 studenti all’anno. Eppure, Prato ha ancora il fiato corto nel pensarsi città universitaria. Ce lo deve ricordare chi arriva dagli States o dall’Australia che, invece, siamo "an unexpected city of opportunities". Quella che, a distanza, sulla carta geografica, era solo un punto molto vicino a Firenze, per tanti studenti è diventata occasione di esperienze, un terreno d’integrazione. Coloro che frequentano i corsi della Monash University Campus Centre e della New Haven Tuscany sono diventati ambasciatori di Prato nel mondo. Studiano e vivono nel cuore cittadino e hanno lo sguardo vivace per scoprire l’arte, la cultura, il mangiare bene, il piacere di condividere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

