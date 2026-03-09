Una cameriera per amante al Teatro President la commedia dialettale de l’Allegra Combriccola

Sabato 14 marzo alle ore 21 al Teatro President va in scena la commedia dialettale “Una cameriera per amante” interpretata dall’Allegra Combriccola di Borgonovo. La compagnia, attiva fin dall’inizio della rassegna dedicata a Corrado Sforza Fogliani, porterà sul palco una rappresentazione che coinvolge il pubblico con la sua comicità e i dialoghi in dialetto. La serata si preannuncia un appuntamento di teatro amatoriale molto atteso.

A salire sul palco del Teatro President sabato 14 marzo alle ore 21 sarà l'Allegra Combriccola di Borgonovo, Compagnia che è stata sempre presente da quando è nata la rassegna, dedicata a Corrado Sforza Fogliani. I "combriccolini" come consuetudine proporranno una commedia inedita "Una cameriera per amante". Due atti brillanti di Patrizia Cattaraso, liberamente adattati e tradotti su autorizzazione dall'autrice da Francesco Romano. "Una cameriera per amante" ovvero storie di fedifraghi e di menzogne, potremmo definirla una commedia "geometrica". Si parte dal classico triangolo, lui, lei e l'altro, ovvero: marito, moglie e amante. Il triangolo però ben presto diventa un quadrato, grazie a un cameriere sui "generis".

