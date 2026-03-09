Un unico autore dietro agli ultimi tentati furti con spaccata

Negli ultimi giorni si sono verificati due tentativi di furto con spaccata in esercizi commerciali situati a breve distanza tra loro. Venerdì 7, un salone da parrucchiere e un centro estetico sono stati colpiti, entrambi nella stessa zona. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare un unico autore dietro agli episodi. Le attività commerciali coinvolte hanno riportato danni materiali a seguito degli attacchi.

Dopo mesi in cui sembravano diminuite, le spaccate sono tornate prorompenti di moda. A farne le spese lo scorso venerdì 7 due esercizi commerciali a cinque minuti di distanza a piedi: nell'ordine, il salone da parrucchiere Karizma hairstyle, in via Crispi, e il centro estetico Le gallerie di Maxim di via San Francesco. Ci sarebbe, a quanto ricostruito da Il Piccolo, un unico autore dietro ai due tentati furti: i testimoni, infatti, indicano un uomo che indossava “un giubbotto scuro, jeans stretti e chiari e scarpe da ginnastica”. Nel primo caso è stato un dirimpettaio ad accorgersi di quanto stava accadendo e a chiedere al figlio di intervenire: quest'ultimo ha spaventato il malvivente e l'ha messo in fuga, inseguendolo e poi perdendone le tracce. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

