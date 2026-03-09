Negli ultimi trenta giorni sono stati diversi gli appuntamenti tennistici che sono passati inosservati, con alcuni giocatori italiani che hanno conquistato titoli importanti. Sinner ha affrontato una sconfitta contro un avversario diverso da Alcaraz, mentre altri italiani si sono affermati in varie competizioni, dimostrando la competitività nazionale nel circuito internazionale.

I tornei vinti dagli italiani che non sono Sinner, Sinner che perde contro uno che non è Alcaraz, e la continua ascesa di Victoria Mboko Poco più di un mese fa lo spagnolo Carlos Alcaraz ha vinto gli Australian Open, diventando a 22 anni il più giovane tennista di sempre a completare il Career Grand Slam, cioè a vincere almeno una volta ognuno dei quattro i tornei del Grande Slam. Da quel momento il tennis è stato forse un po’ meno seguito dal grande pubblico. C’erano le Olimpiadi invernali e soprattutto non c’erano grandi tornei: Indian Wells, il Masters 1000 che si tiene in California, è iniziato il 4 marzo ma entra nel vivo questa settimana. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Un po’ di tennis che ci siamo persi nell’ultimo mese

