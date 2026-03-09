Un gatto preso a fucilate ad Alica | Speriamo si trovi il responsabile

Alica è stato segnalato un episodio in cui un gatto è stato colpito con un colpo di fucile, mentre un uomo è stato investito e successivamente raggiunto da proiettili. La polizia sta indagando sull’accaduto e si spera che si possa identificare al più presto il responsabile. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona.

Giovannone era stato investito. Ma, era stato anche raggiunto da colpi di arma da fuoco: questa la scoperta ancora più drammatica. Ma chi è Giovannone? Un gatto trovato da una volontaria e che era stato preso a fucilate: un quadro emerso una volta che il micione è stato visto da un veterinario. E ora la Lav (un’associazione ambientalista italiana concentrata sulla salvaguardia della vita e dei diritti degli animali) annuncia di aver presentato denuncia. Ma come inizia questa storia? Quello che sembrava il tragico epilogo di un comune incidente stradale – purtroppo non poi così raro – ha svelato una realtà molto più cupa e violenta. E’ successo domenica primo marzo, ad Alica, quando una volontaria di "Aiuta un randagio Toscana" ha soccorso un gatto che si trascinava a terra e impossibilitato a muoversi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

