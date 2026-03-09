Umbria | 11 articoli per proteggere i riders

In Umbria, l’Assemblea Legislativa ha approvato una nuova normativa dedicata alla tutela dei lavoratori delle piattaforme digitali, con 11 voti favorevoli e 6 astensioni. La legge introduce undici articoli specifici per regolamentare le condizioni di lavoro dei riders e garantire maggiori tutele. La decisione segna un passo importante nel settore, che finora ha spesso operato con scarse garanzie.

L'Umbria ha appena varato una normativa pionieristica dedicata alla tutela dei lavoratori delle piattaforme digitali, approvata dall'Assemblea Legislativa con undici voti favorevoli e sei astenuti. La legge, composta da undici articoli, mira a garantire sicurezza e dignità per circa un migliaio di riders distribuiti tra Perugia, Terni, Spoleto, Foligno e Città di Castello. Il provvedimento introduce strumenti concreti come un registro regionale gratuito e una Consulta permanente, mentre l'assessore De Rebotti ha indicato che la fase attuativa dovrà essere completata entro novanta giorni. Questa iniziativa si inserisce nel contesto di un territorio che cerca di bilanciare lo sviluppo del digitale con il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori.