Ultrà con il passamontagna manomette il monitor Var | arbitro incredulo caos in Germania

Durante una partita di seconda divisione in Germania tra Preussen Muenster e Hertha Berlino, un ultrà con il passamontagna ha manomesso il monitor del Var, staccandone la spina. L’arbitro si è trovato improvvisamente impossibilitato a consultare le immagini e il caos si è scatenato tra i presenti. Il sabotaggio ha provocato scompiglio tra le squadre e il pubblico, creando una situazione di confusione in campo.

Clamoroso sabotaggio del Var in Germania: durante la partita tra Preussen Muenster e Hertha Berlino, nella seconda divisione della Bundesliga, un ultrà della squadra di casa ha staccato la spina al monitor del Var, impedendo la revisione di un episodio controverso. Dopo l'atterramento di un giocatore ospite in area di rigore, il direttore di gara Felix Bickel è stato richiamato a bordo campo dall'assistente al Var per valutare un possibile penalty. L'arbitro si è però trovato di fronte a uno schermo nero per il sabotaggio di un tifoso con un passamontagna verde che ha invaso il campo e ha manomesso l'apparecchiatura. Contemporaneamente nella curva dei tifosi della squadra neroverde della Vestfalia è stato esposto uno striscione con la scritta "Staccate la spina al Var".