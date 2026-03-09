Ultimissime Inter LIVE | le condizioni di Bastoni e Thuram le parole di Simonelli e la moviola del derby
In diretta, si aggiornano le condizioni di Bastoni e Thuram, mentre il tecnico Simonelli commenta gli ultimi sviluppi. Nella giornata si analizza anche la moviola del derby, con particolare attenzione alle decisioni arbitrali. Tutte le notizie più recenti sulla squadra nerazzurra vengono trasmesse in tempo reale, offrendo un quadro completo sugli eventi più rilevanti.
Thuram Inter, segnali positivi da Appiano Gentile: sindrome influenzale quasi smaltita dall'attaccante francese assente nel derby Simonelli spiega: «Il Var ha migliorato di molto le decisioni arbitrali, ma bisogna accettare che si possa sbagliare».
la moviola del derby, ansia per le condizioni di Bastoni
Ultimissime Inter LIVE: valutazioni su Bastoni in vista del Bodo, le parole di SimonelliMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A.
