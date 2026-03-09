Udine | Open Dialogues affronta crisi Iran e IA per le imprese

A Udine si è tenuta la quarta edizione di Open Dialogues for the Future, che si è svolta il 5 e il 6 marzo 2026 nella Chiesa di San Francesco. L'evento ha affrontato temi come la crisi in Iran e l'intelligenza artificiale per le imprese, coinvolgendo relatori e partecipanti interessati a discutere di questioni internazionali e tecnologiche.

La quarta edizione di Open Dialogues for the Future si è svolta a Udine il 5 e il 6 marzo 2026 nella Chiesa di San Francesco. L’iniziativa, promossa dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine con direzione scientifica di Federico Rampini, ha riunito centinaia di partecipanti in un contesto di tensioni globali crescenti. Il forum ha affrontato dossier geopolitici critici come le nuove fratture internazionali e la difesa europea, integrando specifici su Arabia Saudita e Iran tramite collegamenti video diretti. La presenza massiccia del pubblico ha registrato il sold out nelle due giornate dell’evento. Geopolitica che tocca il territorio friulano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Udine: Open Dialogues affronta crisi Iran e IA per le imprese Articoli correlati Open Dialogues 2026, in centro compaiono le prime installazioni dedicate all'eventoLe installazioni sono anche dotate di Qr code per iscriversi alla manifestazione culturale che animerà Udine tra il 5 e il 6 marzo Una trama di... Leggi anche: Iran, prezzi energia restano in tensione e l’Europa affronta una nuova crisi Contenuti utili per approfondire Open Dialogues Discussioni sull' argomento Quarta edizione di Open Dialogues for the Future; Geopolitica e sfide globali: a Udine torna Open Dialogues for the Future. Open Dialogues for the Future, l’evento che racconta il mondo che cambiaA Udine, il 5 e 6 marzo, nella Chiesa di San Francesco, è andata in scena la quarta edizione dell’appuntamento che riporta al centro del dibattito pubblico i grandi nodi che stanno ridisegnando gli ... tg24.sky.it Open Dialogues for the Future, a Udine la quarta edizione il 5-6 marzoDue giorni di incontri, dibattiti e tavole rotonde, allo scenario geopolitico e geoeconomico segnato da vecchi e nuovi conflitti alla Difesa europea, dal piano di trasformazione Vision 2030 ... tg24.sky.it Non mi aspetto un allargamento del conflitto mediorientale in Europa e sono fiducioso nella difesa comune europea. Queste le parole di Stefano Pontecorvo, Presidente Leonardo in occasione del forum di Udine, Open Dialogues For The Future x.com UDINE - Si chiude con grande partecipazione la quarta edizione di Open Dialogues for the Future: due giorni di confronto tra esperti da tutto il mondo su Medio Oriente, America Latina e guerra in Ucraina . Chiesa di San Francesco sold out e centinaia di s - facebook.com facebook