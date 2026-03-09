UP Policiano e aretini protagonisti tra pista e strada

Nel fine settimana, gli atleti dell'U.P. Policiano e gli aretini hanno partecipato a diverse competizioni tra pista e strada. Tra le varie prove, sono arrivati risultati importanti che hanno coinvolto sia le corse su strada che le gare in pista. La partecipazione e le performance hanno coinvolto numerosi atleti, contribuendo a un evento sportivo intenso e ricco di entusiasmo.

Arezzo, 9 marzo 2026 – : Fine settimana ricco di soddisfazioni per gli atleti della U.P. Policiano e gli aretini in generale impegnati in diverse competizioni tra pista e strada e capaci di mettersi in evidenza con risultati di rilievo. Ad Ancona, ai Campionati Italiani Indoor di atletica leggera, grande prestazione per l'aretina Valentina Mattesini (atletica 85 Faenza) che conquista il titolo italiano nei 3000 metri con il tempo di 10'13". Ottima prova anche per Veronica Gori (U.P. Policiano), seconda nei 400 metri in 64" e quarta nei 200 metri in 28". Buoni piazzamenti anche per Fabrizio Sisi, sesto nei 3000 metri, Francesco Vannuccini sesto nei 1500 metri.