Tyla a Parigi | il look Y2K che ridefinisce il Made in Italy

Durante la settimana della moda a Parigi, la cantante sudafricana Tyla ha sfilato indossando un look ispirato allo stile Y2K, attirando l’attenzione di fotografi e appassionati. La sua presenza ha reso le strade della città un palcoscenico a cielo aperto, mentre il suo outfit ha rispecchiato le tendenze della moda anni 2000. La sua partecipazione ha confermato il suo ruolo come protagonista di questa estetica.

La cantante sudafricana Tyla ha trasformato le strade di Parigi in una passerella vivente durante la settimana della moda, confermandosi come protagonista assoluta dell’estetica Y2K. Mentre i grandi brand italiani cercano nuove vie di esportazione, l’artista ha indossato un coordinato dal forte impatto visivo composto da un top colorato e pantaloni pinocchietto verdi, completando il look con sandali acquamarina e una borsa Gucci. La sua presenza non si limita alle sfilate ufficiali ma invade lo spazio pubblico, offrendo una lettura contemporanea di uno stile che evoca i primi anni Duemila. Entro la fine del 2026 è previsto anche un suo passaggio in Italia, dove sarà ospite speciale al concerto di Travis Scott a Reggio Emilia nel mese di luglio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tyla a Parigi: il look Y2K che ridefinisce il Made in Italy Articoli correlati Vittoria Ceretti a Parigi: il Made in Italy domina la modaLa presenza di Vittoria Ceretti durante la Paris Fashion Week del 5 marzo 2026 conferma il ruolo centrale dell’Italia nel sistema moda globale, dove... Leggi anche: Regione Piemonte premia le scuole che valorizzano il Made in Italy