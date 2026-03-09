Twisted Sister | Bach sostituisce Snider nel tour dei 50 anni

Nel tour dei 50 anni di Twisted Sister, il cantante originale è stato sostituito da un altro artista, chiamato Bach, che ha preso il suo posto. La band continua a esibirsi, mantenendo la formazione attuale, mentre Bach si unisce al gruppo per questa tournée. La notizia ha attirato l’attenzione dei fan e dei media, segnando un nuovo capitolo nella storia della band.

Il panorama del rock americano sta vivendo un momento di profonda trasformazione, segnato da un cambio generazionale che ha già riscritto le regole del gioco. La notizia che circola con forza riguarda l'arrivo di Sebastian Bach alla guida dei Twisted Sister per alcune date autunnali, sostituendo il fondatore Dee Snider. Questo passaggio non è una semplice sostituzione tecnica, ma un segnale forte su come le icone del genere gestiscono la salute e la longevità artistica. L'annuncio ufficiale giunge dopo mesi di incertezze, confermando che il tour celebrativo per i 50 anni della band procederà, seppur con un volto nuovo al microfono.