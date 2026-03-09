Tuvè formatore | 8.500 servizi un record per la Misericordia

Antonio Tuvè, coordinatore tecnico della Misericordia di Piombino, ha ottenuto la qualifica di formatore regionale. La Confraternita celebra un anno da record nel 2025 con oltre 8.500 servizi erogati alla comunità. L'evento si colloca a Pistoia, sede operativa delle Misericordie della Toscana, dove si è svolta la sessione intensiva. Il riconoscimento conferma l'eccellenza del volontariato nella Val di Cornia e nella Maremma toscana. Dalla formazione a Pistoia all'impatto operativo a Piombino. La sessione formativa si è tenuta presso la sala operativa regionale a Pistoia, un contesto di alto profilo che ha messo in luce le capacità di Tuvè. La sua preparazione tecnica e la dedizione hanno permesso di superare brillantemente il corso per diventare formatore dei formatori.