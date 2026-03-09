Tuttosport – esito degli esami Inter le condizioni verso l’Atalanta Bastoni e Thuram…

Una risonanza magnetica svolta questa mattina all’Istituto Humanitas di Rozzano ha confermato i sospetti emersi dopo il derby. Bastoni e Thuram sono stati sottoposti all’esame, mentre l'esito riguarda anche le condizioni dei giocatori dell’Inter in vista della prossima partita contro l’Atalanta. La squadra sta monitorando attentamente la situazione dei due calciatori.

2026-03-09 15:37:00 Flash news da Tuttosport: APPIANO GENTILE (Como) – La risonanza magnetica effettuata questa mattina all’Istituto Humanitas di Rozzano ha confermato i sospetti nati dopo il derby. Calhanoglu, rimasto in panchina per 90 minuti nel match perso contro il Milan, ha riportato un problema muscolare che gli impedirà di scendere in campo sabato prossimo contro l’Atalanta. Lo staff medico nerazzurro ha fissato il rientro per la trasferta di Firenze del 22 marzo, evitando ogni rischio di ricaduta immediata. Il comunicato ufficiale dell’Inter. “ Hakan Calhanoglu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tuttosport – esito degli esami Inter, le condizioni verso l’Atalanta. Bastoni e Thuram… Articoli correlati Leggi anche: Inter Atalanta, Calhanoglu verso il forfait e altri esami: Thuram e Bastoni… Infortunati Napoli: l’esito degli esami di Rrahmani e Politano. Le loro condizioni verso Copenaghen e JuventusLa gioia per i tre punti conquistati contro il Sassuolo è durata pochissimo in casa Napoli. Tutto quello che riguarda Tuttosport esito degli esami Inter le... Discussioni sull' argomento Infortunio Bertola | l’esito degli esami del difensore dell’Udinese Le sue condizioni e quanto rimarrà fuori; Tottenham Tudor già a rischio esonero? La situazione potrebbe precipitare ecco cosa sta succedendo all’ex Juventus. Calhanoglu infortunato: esito degli esami Inter, le condizioni verso l’Atalanta. Bastoni e Thuram...Dopo l’esclusione nel derby perso contro il Milan, gli accertamenti effettuati hanno confermato il problema fisico per il turco: i dettagli ... tuttosport.com Diao infortunato, il comunicato del Como e l'esito degli esami: la decisione verso il TorinoBrutte notizie per il Como, che dovrà fare a meno di Assane Diao per le prossime partite. Il classe 2005 dopo essere uscito per un problema fisico nel corso del match contro il Cagliari, era stato poi ... tuttosport.com L' #Inter punta su Michele #Sbravati, dirigente della #Juve, per guidare il proprio settore giovanile Secondo quanto riportato da Tuttosport, #Marotta avrebbe individuato in lui il profilo ideale Il dirigente potrebbe dunque lasciare Torino per una nuova x.com Tuttosport - Thuram può rinnovare con la Juventus: ingaggio aumentato per allontanare la Premier - facebook.com facebook