TS – Chivu archivia il ko nel derby

Il Milan ha battuto l’Inter nel derby con un risultato di 1-0, ripetendo lo stesso esito dell’andata. La partita si è conclusa con il successo dei rossoneri, che hanno così ridotto il divario in classifica rispetto ai nerazzurri, ancora in testa alla Serie A. La gara si è giocata nel rispetto delle regole e ha visto entrambe le squadre impegnate fino all’ultimo minuto.

2026-03-09 00:55:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di TS: Il Milan vince il derby contro l'Inter: lo fa imponendosi 1-0, stesso risultato dell'andata, e accorcia le distanze rispetto ai "cugini", sempre in vetta alla classifica della Serie A. Sono sette i punti che adesso separano la squadra di Allegri da quella di Chivu, al secondo derby perso in stagione, stavolta per via della rete siglata nel primo tempo da Estupinan. Milan gagliardo nel gestire la pressione dell'Inter, che nel finale prova ad assediare l'area avversaria con cross dalla trequarti che non fruttano quanto sperato. Bagarre, mischie e qualche protesta animano i cinque minuti di recupero concessi da Doveri, ma la gara si conclude con il trionfo della formazione rossonera.