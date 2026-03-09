Trunzo cede a Colosimo | la manovra vincente per le provinciali

Francesco Trunzo, consigliere uscente e vicesegretario provinciale con delega al Reventino, ha deciso di non candidarsi alle elezioni del Consiglio Provinciale previste per il 28 marzo. La sua scelta rappresenta un passaggio importante nella politica di Catanzaro, segnando un cambiamento nelle candidature in vista delle provinciali. La decisione è stata comunicata ufficialmente e avviene in un momento di trasformazione politica locale.

La politica catanzarese vive una svolta silenziosa ma potente: Francesco Trunzo, consigliere uscente e vicesegretario provinciale con delega al Reventino, ha scelto di non ripresentarsi alle elezioni del Consiglio Provinciale fissate per il 28 marzo. Questa decisione, presa nel nome dello spirito di squadra, mira a favorire l'ingresso di Paolo Colosimo, vicesegretario con delega all'Alto Ionio e alla Presila, consolidando così la presenza di Forza Italia in tutta la provincia. Nel cuore della provincia di Catanzaro, dove le dinamiche interne spesso rispecchiano i contrasti tra aree costiere e zone interne, questa scelta rappresenta molto più di un semplice cambio di candidati.