Donald Trump ha commentato la nomina di Mojtaba Khamenei come nuovo Guida Suprema dell’Iran, precisando che non ci saranno azioni letali ma solo un atteggiamento di cautela. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sulla scelta iraniana, senza approfondire ulteriori dettagli o motivazioni. La comunicazione si è limitata a sottolineare la posizione di prudenza rispetto alla decisione presa a Teheran.

Donald Trump ha espresso il suo disappunto per la nomina di Mojtaba Khamenei come nuovo Guida Suprema dell’Iran. Il presidente statunitense ha chiarito che non intende ordinare un’azione letale contro il successore, pur mantenendo un atteggiamento critico verso la scelta iraniana. La questione si colloca in un contesto di tensioni internazionali dove le minacce dirette sono state sostituite da una cautela strategica. Mentre si attendono sviluppi futuri sulle relazioni tra Washington e Teheran, l’attenzione si sposta anche su altri fronti geopolitici. Il tycoon ha specificato che non è stato ancora preso alcun provvedimento riguardo all’invio di truppe statunitensi sul suolo iraniano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump su Khamenei: nient’azione letale, solo cautela

Articoli correlati

L'energia letale di chi dice solo noC'è sempre una spiegazione ideologica quando in Italia non si riesce a fare qualcosa.

Khamenei dopo Khamenei: il figlio di Alì sarà la Guida Suprema. Trump: “Distrutte le difese dell’Iran”Roma, 4 marzo 2026 - “I leader che avevamo pensato per l’Iran sono morti”, diceva ieri Donald Trump sul futuro della Guida suprema.

Trump Threatens Iran, Tehran Warns of Regional Chaos

Tutto quello che riguarda Trump su Khamenei nient'azione letale...

Temi più discussi: Media: Nuova Guida suprema è Mojtaba, figlio di Khamenei. Trump contro Spagna e Regno Unito; Iran, Trump vuole scegliere il nuovo leader: Decido io. E boccia il figlio di Khamenei; Trump dice che l'ayatollah Ali Khamenei è morto; Guerra, 5° giorno. La furia degli Usa. Il muro dell'Iran: Nessuna trattativa con Trump.

Trump detta le sue condizioni sul successore di Khamenei. Ma anche su Ucraina e Cuba. Cosa ha dettoVoglio essere personalmente coinvolto nella scelta della nuova Guida suprema dell'Iran . Donald Trump in un'intervista rivendica il diritto di influenzare la successione ad Ali Khamenei, ucciso ... tg.la7.it

Iran, Mojtaba Khamenei nuovo Ayatollah, Trump: non dura/ Irritazione USA con Israele per raid sul petrolioGuerra in Iran, l'irritazione Trump per i raid di Israele al petrolio di Teheran e la replica alla nomina del nuovo Ayatollah Mojtaba Khamenei ... ilsussidiario.net

È arrivata fino a Donald Trump la notizia delle giovani giocatrici di calcio della nazionale iraniana che hanno chiesto asilo all’Australia per non dover fare ritorno in Iran. Per il presidente statunitense, il governo di Canberra “sta commettendo un terribile errore - facebook.com facebook

Iran, 5 calciatrici chiedono asilo in Australia. L'appello di Trump: "Accoglietele" #SkySport x.com