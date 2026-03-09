Trump spinge le stablecoin anche perché ci guadagna e non lo nasconde

Donald Trump ha annunciato il suo sostegno alle stablecoin, evidenziando il suo interesse economico nel settore. Recentemente, ha criticato il sistema bancario tradizionale negli Stati Uniti, coinvolgendo anche temi di criptovalute e monete digitali. La sua posizione ha suscitato attenzione nel mondo finanziario, dato che le sue dichiarazioni si inseriscono in un contesto di discussioni più ampie sul ruolo delle valute digitali.

Oltre ai vari drammatici conflitti militari recentemente iniziati, Donald Trump si è lanciato in una "guerra" aperta contro il sistema bancario americano. È a favore dell'emergente mercato delle criptomonete e delle stablecoin. Con un post sulla sua pagina social Truth ha accusato le banche di ostacolare l'applicazione della legge Clarity Act, contenente il nuovo quadro normativo favorevole al settore delle criptovalute. Essa dovrebbe concedere alle piattaforme di scambi di asset digitali la possibilità di pagare degli interessi agli utenti che detengono token ancorati al dollaro, come le stablecoin. Al centro della controversia c'è una...