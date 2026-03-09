Gli Stati Uniti hanno inviato altri bombardieri B-52 in Medio Oriente, rafforzando la presenza militare nella regione. La mossa segue l'intensificarsi delle operazioni aeree contro l'Iran, ora alla seconda settimana. La presenza dei velivoli si inserisce in un quadro di tensione crescente, con le forze americane che continuano a monitorare la situazione e a mantenere una postura di deterrenza.

La campagna aerea contro l'Iran è entrata nella seconda settimana, e il possibile impiego di bombardieri strategici B-52, atterrati oggi nelle basi del Regno Unito, dimostrerebbe come gli Stati Uniti abbiano deciso di schierare e utilizzare l'intera capacità strategica dei loro bombardieri, passando dal primo raid, condotto dai bombardieri stealth B-2 Spirit, alla seconda ondata che ha previsto l'impiego dei bombardieri supersonici B-1 Lancer, entrati armati di armi di precisione, fino ai bombardieri pesanti B-52, le longeve "Stratofortress" che verrebbero sicuramente armate con sistemi missilistici standoff, armi aria-superficie progettate per essere lanciate da una distanza di sicurezza, al di fuori del raggio d'azione delle difese aeree nemiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump muove altri bombardieri B-52: il segnale di forza contro l'Iran

