trump in iran tra poco tutto finito ci avrebbero attaccato entro una settimana

Un rappresentante ha dichiarato che in Iran la situazione si risolverà presto, affermando che tutto finirà in breve tempo. Ha aggiunto che circa l’80% dei siti missilistici sono stati distrutti, anticipando che l’operazione si concluderà entro una settimana. La comunicazione si concentra sui risultati delle azioni militari e sul termine previsto delle operazioni.

In Iran "sarà tutto finito abbastanza rapidamente", anche perché "abbiamo distrutto circa l'80%" dei siti missilistici. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando in Florida. Gli Usa "stanno facendo grandi passi avanti verso il completamento degli obiettivi militari" nel Golfo, ha spiegato Trump. "Abbiamo distrutto ogni singola forza iraniana, 51 navi sono state affondate". Durante una conferenza stampa, Trump ha aggiunto che gli Usa continuano "a colpire tutti i luoghi in cui producono droni e missili, stiamo colpendo quei posti". "Finora abbiamo colpito oltre 5mila obiettivi, alcuni importanti, e abbiamo lasciato alcuni obiettivi rilevanti per dopo, nel caso fosse necessario agire; quelli legati all'elettricità sarebbero devastanti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

