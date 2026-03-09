Trump elogia il premier e la sinistra dà di matto

Il discorso di un politico ha suscitato reazioni contrastanti tra il partito di maggioranza e l’opposizione. Durante un intervento pubblico, sono state espresse parole di apprezzamento per il premier, mentre i rappresentanti della sinistra hanno reagito con sdegno, criticando duramente le dichiarazioni. La polemica si è accesa con toni accesi, alimentando un dibattito che coinvolge diversi esponenti politici e i rispettivi supporter.

«Che barba, che noia; che barba, che noia». A sentire certe argomentazioni del Pd viene proprio in mente il celebre siparietto fra Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, con lei a scalciare sotto le coperte e lui a leggere il giornale mentre sono a letto. Non passa giorno senza che qualche esponente del Partito democratico si alzi e reclami un chiarimento da parte del presidente del Consiglio. Il premier spagnolo Pedro Sánchez dice che non concederà le basi militari agli americani, che peraltro non gliele avevano chieste perché Madrid non ne ha di condivise? Qualche onorevole si sveglia la mattina e chiede a Giorgia Meloni di fare altrettanto anche se l’Italia ha da sempre accolto sul suo territorio distaccamenti di forze degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Laverita.info

