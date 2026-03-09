Gli Stati Uniti e Israele hanno condotto operazioni militari contro l'Iran, ma le loro strategie e obiettivi sembrano essere differenti. Mentre entrambi sono coinvolti in azioni contro il paese, le modalità e le finalità delle operazioni si distinguono, riflettendo divergenze nelle priorità e nelle modalità di intervento. La collaborazione tra le due nazioni si manifesta in azioni comuni, anche se le rispettive posizioni interne e le rispettive visioni sulla regione sono diverse.

Stati Uniti e Israele bombardano insieme l'Iran, ma stanno facendo due guerre molto diverse: a uno serve la stabilità, all'altro fa comodo il caos Più va avanti la guerra in Medio Oriente, più gli obiettivi di Stati Uniti e Israele – i due paesi che stanno attaccando l’Iran – potrebbero divergere. L’amministrazione statunitense di Donald Trump è preoccupata per la stabilità della regione alla fine della guerra: quella dell’Iran, ma anche quella dei paesi arabi del Golfo, da cui dipende una gran parte delle forniture di energia mondiali. Il governo israeliano di Benjamin Netanyahu, invece, ha come unico obiettivo la sicurezza di Israele. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Trump e Netanyahu non vogliono la stessa cosa

