Durante un evento pubblico, un personaggio politico indossava un cappello da baseball mentre si trovava di fronte ai cittadini deceduti degli Stati Uniti. Successivamente, Fox News ha diffuso immagini d’archivio per mostrare l’accaduto, sostenendo che si trattava di un errore involontario. La rete ha poi emesso delle scuse ufficiali e ha spiegato la natura dell’errore come di buona fede.

Da Fox News sono arrivate le scuse e la spiegazione che si è trattato di un errore in buona fede. Ma sui social in molti non la pensano così, ritenendo l’uso delle immagini intenzionale per nascondere che il presidente Usa Donald Trump abbia accolto i sei militari americani morti in Kuwait indossando un cappellino da baseball mentre davanti a lui sfilavano le bare. L’episodio risale al 7 marzo, giorno in cui i caduti rientravano alla base di Dover, in Delaware – dove rientrano negli Stati Uniti i resti dei caduti all’estero – alla presenza della First Lady Melania e del vicepresidente JD Vance. Il dignified transfer è uno dei momenti più... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump davanti ai morti Usa col cappello da baseball: Fox News usa immagini d’archivio per nasconderlo

