Trump | conferenza bomba stasera petrolio a 100$ e Khamenei

Stasera si terrà una conferenza stampa importante con il presidente, il quale parlerà per la prima volta dall’inizio delle operazioni militari contro l’Iran. Nel frattempo, il prezzo del petrolio ha raggiunto i 100 dollari al barile, mentre il leader iraniano Khamenei continua a essere al centro dell’attenzione internazionale. La situazione si fa sempre più tesa e monitorata da vicino.

La scena politica internazionale si prepara a un momento di massima tensione con l’annuncio del presidente Donald Trump, che terrà la sua prima conferenza stampa dall’inizio dei conflitti armati contro l’Iran. L’evento è fissato per stasera alle 22:30 ora italiana, dalla sala da ballo del complesso sportivo Trump National Doral a Miami. Si tratta della prima apparizione pubblica diretta del leader americano dopo che gli Stati Uniti, in coordinamento con Israele, hanno lanciato operazioni militari contro Teheran. Mentre il mondo trattiene il fiato, il presidente ha già anticipato posizioni ferme riguardo alla nuova guida suprema iraniana e ha accennato a strategie economiche legate al petrolio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

