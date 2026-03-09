Alle 19 di lunedì 9 marzo, va in onda il nuovo appuntamento delle Lezioni americane, con Peter Gomez e Loretta Napoleoni. Durante l'evento, i due discuteranno delle somiglianze tra Trump e Biden, analizzando i loro ruoli e le rispettive carriere politiche. L'incontro si svolge in diretta e viene trasmesso da Il Fatto Quotidiano.

Trump come Biden? Alle 19 di lunedì 9 marzo tornano le Lezioni americane con Peter Gomez e Loretta Napoleoni Cinque anni fa la sentenza che salvò Lula. Ora la democrazia in Brasile non lotta per vincere, ma per sopravvivere Guerra in Iran, da che parte sta Dio? Cristianesimi a confronto: dal “tacciano le armi” del Papa alle bombe su Teheran “progetto divino” dei pastori Maga Il petrolio schizza oltre i 100 dollari: i Paesi del G7 pronti a rilasciare un terzo delle riserve. Le Borse in caduta libera Il prezzo del greggio esplode e arriva a toccare i 137 dollari. Mossa dei big della Terra: rilasceranno circa 400 milioni di barili. I listini asiatici crollano nella notte Nuovo attacco di Meloni ai magistrati: “Ci impediscono di governare”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump come Biden? Peter Gomez dialoga con Loretta Napoleoni

Articoli correlati

Lezioni americane, Loretta Napoleoni dialoga con Peter Gomez: “Negli Usa di Trump e degli scandali sono scomparsi i canadesi”Martedì alle 16 torna l’appuntamento con le Lezioni Americane di Loretta Napoleoni che dialoga con Peter Gomez per raccontare gli aspetti meno noti...

Armi e complottismo. Lezioni americane con Peter Gomez e Loretta NapoleoniAlle 18 torna l’appuntamento con le Lezioni americane di Loretta Napoleoni che parlerà con Peter Gomez di armi, Trump e complottismo a stelle e...

Trump come Biden Peter Gomez dialoga con Loretta Napoleoni

Approfondimenti e contenuti su Peter Gomez

Rimbambiden, Gomez e il libro sul presidente Usa. Citati: Stampa troppo concentrata su Trump, ha perso imparzialità su BidenJoe Biden si presentò al suo elettorato con l’ambizioso progetto di riunire l’America, ma negli anni della sua presidenza non ha fatto nulla per portare avanti questo discorso, al contrario ha portato ... ilfattoquotidiano.it

Usa: Trump, Musk e il mondo che verrà. Rivedi la diretta con Peter Gomez e Roberto FestaUsa: Trump, Musk e il mondo che verrà. Un dialogo tra Peter Gomez e Roberto Festa, esperto di questioni a stelle e strisce, per capire cosa sta per accadere dopo l’insediamento di Trump alla casa ... ilfattoquotidiano.it