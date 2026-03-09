Truffe shock | centinaia di migliaia di franchi rubati agli anziani

Negli ultimi tempi, la polizia cantonale del Ticino ha registrato un aumento di truffe rivolte agli anziani, con centinaia di migliaia di franchi sottratti attraverso telefonate ingannevoli. Le vittime sono principalmente persone anziane che ricevono chiamate sospette, nelle quali vengono ingannate e indotte a consegnare denaro. La situazione ha portato a un intervento delle forze dell’ordine per contrastare questa ondata di raggiri.

Le telefonate shock stanno colpendo con forza crescente la popolazione anziana, un fenomeno che ha scatenato l’allarme della polizia cantonale nel Ticino. Tra gennaio e marzo 2026, diversi tentativi di raggiro sono stati registrati, portando a perdite economiche per alcune centinaia di migliaia di franchi in soli quattro casi confermati. La strategia dei malintenzionati si basa sulla creazione di uno stato di panico immediato, presentandosi come autorità o parenti in difficoltà per richiedere pagamenti urgenti. La minaccia si manifesta attraverso scenari di crisi inventati, dove le vittime vengono costrette a prelevare contanti o consegnare oggetti preziosi senza poter verificare i fatti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffe shock: centinaia di migliaia di franchi rubati agli anziani Articoli correlati Roma, scoperta rete dedita alle truffe online: rubati centinaia di migliaia di euro, 71 persone denunciateÈ di 71 persone denunciate e circa 60 truffe on-line accertate il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Roma... Truffe agli anziani anche da migliaia di euro: in due finiscono a processoBRINDISI - Dal finto carabiniere al bancario fasullo, passando per il sedicente avvocato: non sarebbe mancata l'inventiva a due imputati, se il... Tutto quello che riguarda Truffe shock Argomenti discussi: Occhio alla truffa: boom di falsi medici, poliziotti o nipoti. Ticino La polizia mette in guardia: crescono le «chiamate shock» per truffare gli anziani. Ecco come difendersiNelle ultime settimane in Ticino si registra un aumento delle truffe agli anziani tramite «chiamate shock»: secondo la Polizia cantonale quattro raggiri sono già andati a segno dall'inizio dell'anno, ... bluewin.ch Truffe telefoniche agli anziani, allarme anche in Canton TicinoIl meccanismo utilizzato dai malintenzionati segue uno schema ormai noto. La vittima riceve una telefonata da una persona che si presenta come agente di polizia, medico o addirittura come un parente ... laprovinciadivarese.it