Truffatori in fuga intercettati dalla polizia | in auto con contanti e un chilo di oro

Durante un normale controllo stradale, la polizia ha intercettato due uomini in fuga con loro auto, trovando a bordo contanti e un chilo di oro. Gli agenti hanno arrestato un ragazzo di 22 anni di nazionalità rumena e un ragazzo di 18 anni residente nel napoletano. La verifica ha portato al sequestro del denaro e del metallo prezioso.

I due uomini fermati a Gaeta. Avevano appena raggirato degli anziani in provincia di Roma Da un ordinario controllo della circolazione stradale, gli agenti di polizia hanno scoperto due truffatori e hanno arrestato un 22enne di nazionalità rumena e un 18enne residente nel napoletano. I poliziotti, impegnati in un servizio sul territorio, hanno notato un’auto sospetta che transitava a velocità sostenuta sul lungomare Caboto, a Gaeta, e hanno quindi proceduto a fermare il veicolo. I due giovani hanno mostrato subito un atteggiamento nervoso e poi uno dei due ha consegnato spontaneamente agli agenti una busta che conteneva denaro contante e numerosi monili in oro, ammettendo di aver appena commesso una truffa ai danni di un anziano della provincia di Roma. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

