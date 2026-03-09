Truffa shock agli anziani 22enne e 18enne incastrati con un chilo d' oro nel borsone | cosa hanno fatto

Due giovani sono stati arrestati a Gaeta con l’accusa di aver truffato anziani nella provincia di Roma. Durante l’operazione sono stati sequestrati oltre un chilogrammo di oro, trovato in un borsone che avevano con sé. Le forze dell’ordine hanno identificato e fermato i due ragazzi, che ora si trovano in custodia. L’indagine prosegue per accertare eventuali altre vittime e dettagli sulla truffa.

Due giovani sono stati arrestati e posti agli arresti domiciliari per truffa ai danni di anziani nella provincia di Roma. L’operazione è stata condotta dagli agenti del commissariato di Gaeta, che hanno sequestrato oltre un chilogrammo di oggetti preziosi e monili in oro, recuperati durante la perquisizione del veicolo dei sospetti. La fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto grazie all’intuito degli agenti del commissariato di Gaeta, in provincia di Latina. I poliziotti hanno intercettato due giovani, rispettivamente un 22enne e un 18enne, mentre cercavano di allontanarsi rapidamente dopo aver messo a segno una serie di truffe nella provincia di Roma. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Truffa shock agli anziani, 22enne e 18enne incastrati con un chilo d'oro nel borsone: cosa hanno fatto Articoli correlati Truffa agli anziani con il “racconto shock” della figlia morta: arrestato 25enneUn uomo di 25 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Roma con l’accusa di aver truffato un’anziana signora per un valore di 25mila euro in... Truffa in Friuli: due napoletani rubano 15k di oro agli anzianiDue uomini di origine napoletana sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Latisana per una truffa ai danni di una coppia di anziani... Contenuti e approfondimenti su Truffa shock Temi più discussi: Truffa del finto maresciallo a Fabriano: polizia intercetta la chiamata e salva un'anziana; Vicenza: l'Arma nelle farmacie contro le truffe agli anziani; Truffa del falso carabiniere da migliaia di euro euro ai danni di un'anziana. Arrestato un 25enne; Occhio alla truffa: boom di falsi medici, poliziotti o nipoti. Ticino La polizia mette in guardia: crescono le «chiamate shock» per truffare gli anziani. Ecco come difendersiNelle ultime settimane in Ticino si registra un aumento delle truffe agli anziani tramite «chiamate shock»: secondo la Polizia cantonale quattro raggiri sono già andati a segno dall'inizio dell'anno, ... bluewin.ch Truffe telefoniche agli anziani, allarme anche in Canton TicinoIl meccanismo utilizzato dai malintenzionati segue uno schema ormai noto. La vittima riceve una telefonata da una persona che si presenta come agente di polizia, medico o addirittura come un parente ... laprovinciadivarese.it Truffa shock su “Per sempre sì”: anelli falsi e voce clonata con l’AI! Il trionfo di “Per sempre sì” al Festival di Sanremo 2026 si trasforma in un caso. Protagonista involontario: Sal Da Vinci. Durante la settimana del Festival è comparso online un presunto stor - facebook.com facebook Aumentano le cosiddette «chiamate shock» in Ticino: al telefono i malintenzionati si spacciano per autorità o parenti x.com