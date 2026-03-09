Tropic Thunder nel video di guerra della Casa Bianca la reazione indignata di Ben Stiller | La guerra non è un film

L’attore e regista Ben Stiller ha espresso indignazione dopo aver visto un video di guerra della Casa Bianca che utilizza scene tratte dal suo film

Quando il confine tra finzione e realtà si dissolve, quando scene di film diventano strumenti di propaganda bellica, qualcuno deve alzare la voce. E stavolta è stato Ben Stiller a farlo, con una presa di posizione netta che ha infiammato i social media e riacceso il dibattito sul rapporto tra Hollywood e politica. La Casa Bianca ha pubblicato un video promozionale che sembra uscito da un incubo distopico: un montaggio frenetico che mescola scene di film hollywoodiani con immagini reali di attacchi militari. Un supercut che alterna sequenze da Il Gladiatore, Braveheart, Iron Man, Breaking Bad, Deadpool e Top Gun a riprese autentiche di bombardamenti con droni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

