Trionfo Curtoni otto giorni di festa in rosa

Elena Curtoni ha vinto il superG in occasione di una manifestazione sulla neve in Italia, che si è svolta in rosa. Dopo il successo di Laura Pirovano in Val di Fassa, ieri la vittoria è andata a Curtoni e sul podio si è piazzata anche Asja Zenere. La festa è durata otto giorni, con protagoniste diverse atlete italiane.

di Massimo Selleri È sempre in rosa la festa dell'Italia sulla neve. Dopo il doppio successo di Laura Pirovano in Val di Fassa, ieri Elena Curtoni ha vinto il superG e sul podio, al terzo posto, è finita pure Asja Zenere. Il bilancio azzurro dice che in tre giorni ci sono stati altrettanti successi sulle piste del passo San Pellegrino. Se, poi, allarghiamo la prospettiva a otto giorni fa in bacheca bisogna aggiungerci anche il superG di Soldeu vinto da Sofia Goggia e a quel punto non si può che concludere che nel femminile lo sci italiano sta compiendo qualcosa di davvero straordinario. Nata a Morbegno, Elena Curtoni ha compiuto 35 anni lo scorso 3 febbraio ed è al suo quarto successo in Coppa del Mondo.