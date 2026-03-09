Trieste sportiva | basket e pallamano crollano la Triestina incanta

Il sabato sportivo a Trieste si è concluso con risultati molto diversi tra le tre principali squadre della città. Il basket e la pallamano hanno subito sconfitte pesanti, mentre la Triestina ha regalato una prestazione brillante. La giornata ha evidenziato un andamento opposto tra le diverse discipline, con le squadre di calcio e gli altri sport che hanno mostrato segnali di crescita, mentre le altre si sono trovate in difficoltà.

Il sabato sportivo triestino si è chiuso con un bilancio di contrasti netti tra le tre formazioni professionistiche della città. Mentre la Pallacanestro Trieste subisce una pesante sconfitta a Reggio Emilia e la squadra di pallamano cede a Chiarbola contro il Conversano, l'Unione Triestina regala un momento di orgoglio sul campo del Brescia. La partita di calcio finisce in parità senza reti, ma la prestazione dei biancorossi cancella le recenti negative. I numeri raccontano una storia diversa per ogni disciplina: nel basket i punti persi sono oltre trenta, nella pallamano il divario è di cinque gol, mentre nel calcio l'occasione sfuggita era reale.