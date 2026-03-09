triathlon i criteri di qualificazione alle olimpiadi di los angeles 2028

Il CIO ha approvato i criteri di qualificazione per il triathlon ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, confermando le modalità stabilite dal World Triathlon Executive Board. La competizione si svolgerà in tre categorie: individuale maschile, individuale femminile e staffetta mista. La qualificazione avverrà attraverso tre eventi specifici.

Il CIO ha approvato i criteri di qualificazione per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 per il triathlon, precedentemente approvati anche dal World Triathlon Executive Board: ci saranno tre eventi, ovvero individuale maschile, individuale femminile e staffetta mista. La quota totale sarà di 110 atleti (55 uomini e 55 donne). Il periodo di qualificazione inizierà il 18 maggio 2026 e si concluderà lo stesso giorno del 2028: c i saranno vari modi per qualificarsi ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 e guadagnare uno dei 55 posti disponibili per genere. Come nella precedente edizione, ci saranno prove di staffetta mista che contano ai fini della qualificazione diretta. 🔗 Leggi su Oasport.it

