Triathlon Alla prima tappa Vitali sbaraglia la concorrenza il Cus conquista la medaglia d’oro

La stagione 2026 di triathlon è cominciata con la prima tappa, in cui Vitali ha dominato la gara, lasciando la concorrenza indietro. Il Cus Ferrara Triathlon ha ottenuto la medaglia d’oro, portando a casa il primo risultato importante dell’anno. La competizione si è svolta secondo i programmi e ha visto la partecipazione di diversi atleti di rilievo.

La stagione agonistica 2026 è finalmente iniziata e, come da previsione, le attese della vigilia non sono state tradite con il Cus Ferrara Triathlon che conquista subito un’importante medaglia d’oro. Sono stati quattro gli atleti ferraresi che hanno battagliato nel duathlon sprint di Forlì, prima tappa del Circuito Regionale Fitri 2026, dove come al solito si è registrato un elevato livello nella duplice disciplina (5 Km di corsa - 20 Km di bici - 2,5 Km di corsa). Il triatleta “di punta” Marco Vitali riesce a sbaragliare l’agguerrita concorrenza e porta a casa il primo posto nella categoria M2 e un ottimo 42° tempo tra gli “assoluti”. Il... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

