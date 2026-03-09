Il dibattito sul referendum si concentra sulla volontà di modificare il sistema giudiziario e sul ruolo delle istituzioni coinvolte. Le argomentazioni a favore del sì si basano su tre motivazioni principali, mentre chi si oppone sostiene che l’obiettivo principale sia mantenere il controllo nel settore giudiziario. La discussione si svolge tra posizioni contrapposte, senza che siano state avanzate altre considerazioni.

Caro direttore, per ciò che riguarda il dibattito sul referendum sul piano del confronto tecnico non c’è partita. Primo. La separazione delle carriere c’è già in Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Austria, Olanda, Svizzera, Belgio, Svezia, Danimarca, Gran Bretagna, Norvegia, Canada, Giappone e a modo loro negli Usa: chi è per il No contraddice una tendenza largamente presente nel mondo Occidentale. Secondo. A proposito della pretesa subalternità dei pm con la riscrittura dell’art.104, viene accentuata l’autonomia e l’indipendenza sia della magistratura giudicante sia di quella requirente. Terzo. Il sorteggio è già in vigore per scegliere le giurie popolari e la composizione del Tribunale dei ministri. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Tre ragioni per il sì e l’unico scopo del no: conservare il potere del fronte giudiziario

Articoli correlati

Le ragioni dell’ottimismo. Il Panetta da conservareFabio Panetta non è un opinionista, non è un politico, non è un editorialista ottimista per vocazione.

Verso il referendum sulla giustizia, ad Avellino confronto tra chi sostiene le ragioni del "Sì" e chi le ragioni del "No"L’Ordine degli Avvocati di Avellino apre le porte al dibattito pubblico in vista dell'importante appuntamento elettorale del 22 e 23 marzo.

Aggiornamenti e notizie su Tre ragioni

Temi più discussi: Prudenza calcolata Le tre ragioni per cui la Cina evita lo scontro nella guerra tra Stati Uniti e Iran; Referendum, Berrino (FdI): sulla giustizia tre buone ragioni per votare Sì; Lega timida sul referendum, il silenzio irrita Forza Italia: le tre ragioni di Salvini stonano con il resto della maggioranza; BELLUNO | REFERENDUM COSTITUZIONALE GIUSTIZIA: LE RAGIONI DEL SI’.

Tre ragioni per cui il numero ‘chiuso’ a Medicina non è eliminabile. Una di queste: titoli invalidati all’esteroIl numero programmato (chiuso) per i Corsi di Laurea in Medicina e nelle Professioni Sanitarie è stato introdotto in Italia con la Legge Zecchino 264/1999 che dice: Sono programmati a livello ... ilfattoquotidiano.it

Le ragioni del sì e del no al referendumOggi il ministro della Giustizia Carlo Nordio a Potenza per sostenere la legge, in vista dell'appuntamento elettorale del 22 e 23 marzo. Intanto Cgil e Legambiente si schierano sull'altro fronte | I v ... rainews.it

A Direzione Corato si discute di Referendum: tre avvocati spiegano le ragioni del “Sì” #corato - facebook.com facebook