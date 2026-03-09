Nelle ultime 24 ore in provincia di Napoli, tre madri sono state vittime di comportamenti violenti da parte dei propri figli, secondo quanto riferito dai Carabinieri. Gli episodi hanno coinvolto famiglie diverse e si sono verificati in diverse zone della provincia. Le forze dell'ordine stanno intervenendo per gestire le situazioni e adottare le misure necessarie. La notizia è stata comunicata dalle autorità locali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tre madri vittime di comportamenti violenti da parte di figli. E’ successo nelle ultime 24 ore in provincia di Napoli, secondo quanto riferito dai Carabinieri. San Gennaro Vesuviano è il primo caso in ordine di tempo. Un 39enne è fuori casa della madre 75enne. Grida, vuole entrare. Ha una spranga. La donna è terrorizzata, non apre la porta. Lui colpisce duro il legno, una volta, due, tre fino quasi a sfondarla. I carabinieri della sezione radiomobile di Nola lo trovano ancora all’esterno. Lo ammanettano prima che possa fuggire. Ora è in carcere, risponderà di maltrattamenti. 30 chilometri più a sud, Castellammare di Stabia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tre madri vittime di comportamenti violenti dei figli

Articoli correlati

Chi sono Paola Cardinale e Marianna Morandi, fidanzata ed ex di Biagio Antonacci (e madri dei tre figli)Paola Cardinale è l’attuale fidanzata di Biagio Antonacci e madre di Carlo, terzogenito nato nel 2021.

Chi sono le due ex mogli di Mogol e madri dei suoi figliChi sono le due ex mogli di Mogol? La prima è Serenella De Pedrini, convolata all’altare con Giulio Rapetti (in arte Mogol) nel 1961, è una...

9 Evil West Virginia Mothers Who Will Never Walk Free Again | True Crime Documentary

Contenuti utili per approfondire Tre madri

Discussioni sull' argomento L’8 marzo delle Madri: il volto invisibile delle migrazioni; Verso lo sciopero del 9 marzo - Un'analisi delle misure che riguardano la famiglia nella legge di bilancio - Clap; Maltratta la madre e le estorce i soldi: arrestato; Donne e precariato: una scelta imposta - Radio Bruno.

Tre casi di cronaca nera: aggressioni sessuali, abuso su minore e atti persecutoritre inchieste di cronaca che coinvolgono reati sessuali, abusi su un bambino e persecuzione: dettagli sugli arresti, le indagini e le misure cautelari adottate ... notizie.it

uomini che odiano le madri. 3 storie di violenza, con la dipendenza come motore. gli interventi dei Carabinieri Tre episodi in 24 ore nella provincia di Napoli: genitori minacciati e aggrediti dai propri figli, spesso per ottenere denaro destinato alla droga. C’è un’ - facebook.com facebook