A Firenze, un veicolo è stato fermato mentre trasportava decine di chilogrammi di alimenti congelati senza l’uso di dispositivi di refrigerazione. Durante il controllo, gli ufficiali hanno scoperto che il conducente non aveva adottato misure adeguate per mantenere la catena del freddo. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli del fermo o sulle eventuali conseguenze.

Firenze, 9 marzo 2026 - Decine di chilogrammi di alimenti stipate in auto e trasportate senza nessun tipo di attrezzatura per garantire la corretta conservazione. Ecco cosa hanno scoperto gli agenti della polizia municipale durante un controllo per la sicurezza stradale. L’episodio risale a mercoledì scorso in viale Fratelli Rosselli. Una pattuglia di motociclisti del Reparto autoreparto e pronto intervento ha notato un’auto che sembrava viaggiare con carico eccessivo. Gli agenti hanno quindi deciso di fermare il mezzo per un controllo: alla guida un cittadino straniero in regola riguardo alla normativa sull’immigrazione. Durante la verifica l’attenzione degli agenti è stata richiamata dal forte odore proveniente dal carico, circostanza che ha fatto nascere il sospetto della presenza di merce deperibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trasporta in auto alimenti congelati senza refrigerazione, fermato a Firenze

Articoli correlati

Frignano, latte trasportato senza refrigerazione e in bidoni sporchi: sequestrati 240 litriQuasi 240 litri di latte ovicaprino trasportati in condizioni igieniche precarie, senza refrigerazione e privi di qualsiasi documentazione di...

A Firenze fermato un motociclista senza patente e assicurazioneFirenze, 3 febbraio 2026 – Una pattuglia di motociclisti dell'autoreparto della polizia municipale a Firenze ha intercettato sui viali e poi fermato...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Trasporta in auto alimenti congelati...

Discussioni sull' argomento Trasportava carne e cibo in auto, sequestrati alimenti e 2mila euro di multa; Carni e alimenti congelati trasportati in auto senza refrigerazione: fermato dalla municipale, maxi sanzioni; Bilanci familiari sempre più ostaggio di bollette, costi per alimenti e trasporti.

Carni e alimenti congelati trasportati in auto senza refrigerazione: fermato dalla municipale, maxi sanzioniDecine di chilogrammi di alimenti in auto trasportate senza l'attrezzatura per garantire la corretta conservazione: è la scoperta degli agenti della Polizia Municipale di Firenze durante un controllo ... 055firenze.it

Donna carnica Ritratto di donna che trasporta sulle spalle la gerla carica di pezzi di legno, chiamati nella lingua locale claz, raccolti nel bosco. In questo modo si ricavava legna da ardere e si mantenevano puliti i boschi. Sappada (UD), 1975-1980 Del Fabbro - facebook.com facebook

Rimini, il carro attrezzi trasporta un camion e finisce contro il ponte x.com