Tram deragliato a Milano l' avvocato di una vittima contesta l' ipotesi del malore

L’avvocato di una vittima del deragliamento del tram 9 a Milano ha contestato l’ipotesi di un malore come causa dell’incidente. La donna, che ha perso il compagno Ferdinando Favia in quell’incidente, ha visto la sua posizione difesa da un avvocato che ha messo in discussione questa teoria. La vicenda riguarda il deragliamento di un tram avvenuto recentemente in città.

Secondo una perizia medica disposta dall'avvocato Stefano Benvenuto il malore sarebbe dovuto avvenire poco dopo il trauma Contesta l'ipotesi del malore del tranviere la difesa di Flores Calderon, la donna che nel deragliamento del tram 9 ha perso il compagno Ferdinando Favia. La perizia richiesta dal legale della parte offesa, Stefano Benvenuto, "esclude che l'incidente possa essere avvenuto a causa di sincope vasovagale". Il tranviere 60enne, attualmente indagato per disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni colpose per quanto accaduto lo scorso 27 febbraio in viale Vittorio Veneto, ha raccontato che quel venerdì pomeriggio, subito dopo essere entrato in servizio, è uscito dalla cabina per aiutare un disabile in carrozzina a salire a bordo.

L’autista del tram deragliato e l’ipotesi di un malore. Sala: «Il mezzo aveva saltato una fermata»«Io non posso ipotizzarlo, ma (un malore del conducente del tram, ndr) è certamente una delle ipotesi che si possono immaginare».

Tram deragliato a Milano, Sala: “Non sembra guasto, malore conducente credo tra ipotesi”(Adnkronos) – "Una tragedia: due morti, uno era un passante, l'altro era a bordo del tram”.

