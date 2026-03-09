Tram 9 deragliato a Milano il legale di una donna ferita contesta l’ipotesi del malore per il conducente

Un tram 9 è deragliato a Milano in via Vittorio Veneto il 27 febbraio scorso. Il legale di una donna rimasta ferita ha contestato l'ipotesi di un malore per il conducente. Le indagini sulla vicenda proseguono senza sosta, mentre ancora non sono state rese note tutte le cause dell'incidente. Le autorità continuano a raccogliere elementi per chiarire cosa sia successo in quei momenti.

Milano, 9 marzo 2026 – Non si fermano le indagini per quanto riguarda il deragliamento del tram 9 in via Vittorio Veneto a Milano, avvenuto lo scorso 27 febbraio. E, nel frattempo, la difesa di Flores Calderon, la donna che nell’incidente ha perso il compagno Ferdinando Favia (l’altra vittima è Okon Johnson Lucky), contesta l’ipotesi del malore del tranviere. La perizia richiesta dal legale della parte offesa, Stefano Benvenuto, “esclude che l'incidente possa essere avvenuto a causa di sincope vasovagale”. Il legale, nel sostenere ciò, si basa non solo sul parere del consulente da lui nominato, il dott. Massimo Rovati, ma anche su un'ampia letteratura scientifica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

