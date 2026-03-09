Traffico Roma del 09-03-2026 ore 20 | 30

Luceverde Roma disagi sulla via Pontina seguito di un incidente si sta in coda per 5 km tra Montedoro e Strampelli direzione Latina trafficata alla via Cristoforo Colombo con code da via di Mezzocammino a via di Malafede code poi sulla tangenziale est tra viale di Tor di Quinto e la Salaria verso San Giovanni Sulla via Salaria per una riduzione di carreggiata all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe code a partire dalla motorizzazione civile direzione Roma Centro alle 20:45 all'Olimpico per il campionato di Serie A Lazio ospiterà il Sassuolo in atto le consuete modifiche alla viabilità e alla sosta nell'area circostante