Traffico Roma del 09-03-2026 ore 18 | 30

Alle 18:30 del 9 marzo 2026, sulla via Pontina a Roma, si è verificato un incidente che ha causato la formazione di una coda di circa cinque chilometri. La strada presenta rallentamenti e disagi, mentre le autorità stanno gestendo la situazione e cercando di ripristinare la viabilità normale nel più breve tempo possibile.

Luceverde Roma ben trovati sulla via Pontina a seguito di un incidente si è formata una coda di 5 km tra Montedoro e Strampelli direzione Latina trafficata alla via Cristoforo Colombo code da via di Mezzocammino a via di Malafede intenso il traffico anche sul Raccordo Anulare code a tratti lungo la carreggiata interna tra la Nomentana e la Casilina e poi più avanti tra l'uscita per Roma sud e la via Appia stessa situazione in carreggiata esterna tra la puntina e la Prenestina cose poi sulla tangenziale Tra viale di Tor di Quinto fino alla Maria verso San Giovanni Sulla via Salaria per una riduzione di carreggiata all'altezza dell'aeroporto... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Le strade chiuse a Roma sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo 2026; Le strade chiuse a Roma sabato 7 e domenica 8 marzo; Strade chiuse Roma 1 marzo 2026 per la Ostia Half Marathon: divieti e deviazioni; Via Roma chiusa, a Corneto traffico quasi triplicato.

