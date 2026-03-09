Questa mattina a Roma, alle 11:30, si è verificato un aumento del traffico nel centro città. La situazione è stata monitorata dai servizi di infomobilità, curati da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, che hanno segnalato rallentamenti e congestioni lungo le principali arterie. Nessuna informazione sui motivi specifici di questa situazione di traffico.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Questa mattina abbiamo traffico intenso in via Ostiense lungo il viadotto della Magliana in viale dei Colli Portuensi sul lungotevere Tebaldi e Sangallo in via Aurelia in via Anastasio II e via Cipro in via E mo è in Viale in via della Pineta Sacchetti forte traffico anche sulla circonvallazione Salaria in viale Liegi in via Nomentana & via Tagliamento in viale del Muro Torto in via Merulana su alcuni tratti di Appia Nuova e sulla Colombo in zona Eur porte traffico infine sul Raccordo Anulare tra via Casilina e sino all'altezza di via torricola https:storage.googleapis. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-03-2026 ore 11:30

Articoli correlati

Traffico Roma del 03-03-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono in centro i lavori di riqualificazione delle aree...

Traffico Roma del 09-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma dentro va Ti intenso il traffico in entrata a Roma sulla diramazione Roma sud con coda tra Torrenova di raccordo anulare sul raccordo...

Asking For Help #2 | 10 Short Italian Conversations | Italian for Beginners | A1-A2-B1

Altri aggiornamenti su Traffico Roma del

Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo 2026; Le strade chiuse a Roma sabato 7 e domenica 8 marzo; Strade chiuse Roma 1 marzo 2026 per la Ostia Half Marathon: divieti e deviazioni; Via Roma chiusa, a Corneto traffico quasi triplicato. Ma la città sta collaborando.

Traffico Roma del 09-03-2026 ore 08:30Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra via della Bufalotta via Nomentana è ancora tra Casilina ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 09-03-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovate in provincia di Latina sulla statale 156 dei Monti Lepini code per lavori in corso tra Roccasecca dei Volsci e il bivio per ... romadailynews.it

Via Roma chiusa al traffico a Reggio Calabria. Sul posto pattuglie della Polizia Locale e della Polizia dopo una chiamata anonima che ha fatto scattare i controlli nella zona della residenza universitaria. Area momentaneamente presidiata per verifiche. Leggi l - facebook.com facebook