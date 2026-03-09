Traffico Roma del 09-03-2026 ore 08 | 30

Alle otto e trenta del 9 marzo 2026, il traffico a Roma presenta code sulla carreggiata interna del raccordo, con veicoli fermi o lenti in diverse tratte. La situazione interessa principalmente le aree vicino ai principali punti di snodo, dove si registrano rallentamenti significativi. La circolazione risulta congesta e si segnalano rallentamenti in più punti lungo il percorso.

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra via della Bufalotta via Nomentana è ancora tra Casilina e doppia rallentamenti è in esterna tra il bivio per la Roma Fiumicino all'uscita per la via Pontina trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila concludi tra il raccordo è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via dei Monti Tiburtini e vede Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico ed ancora tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni Sulla via Flaminia code per traffico tra il raccordo è via dei Due Ponti sul centro città sulla via Salaria per... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

