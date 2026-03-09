Trabia pubblicato il piano di utilizzo delle aree marittime

È stato pubblicato nel sito ufficiale del Comune di Trabia il Piano di utilizzo delle Aree demaniali marittime, noto come Pudm. Il documento è ora disponibile nella sezione Albo pretorio e fornisce dettagli sulle modalità di gestione e accesso alle aree costiere del territorio comunale. La pubblicazione rende accessibili le regole e le indicazioni ufficiali relative all'uso delle zone marittime.

È stato pubblicato nella sezione Albo pretorio del Comune di Trabia il Pudm – Piano di utilizzo delle Aree demaniali marittime. "Dopo 15 anni, anche Trabia si dota finalmente di uno strumento fondamentale per la gestione, la pianificazione e lo sviluppo delle aree demaniali marittime, dichiara il sindaco di Trabia Francesco Bondì. Il piano rimarrà pubblicato per 30 giorni, successivamente verrà portato in Consiglio Comunale per l'approvazione. Trascorsi 60 giorni dall'approvazione, il Pudm diventerà definitivo e pienamente operativo. Con l'entrata in vigore del piano, sarà il Comune a rilasciare direttamente le concessioni demaniali, avviando così una nuova fase di organizzazione e valorizzazione del nostro litorale.