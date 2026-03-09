Tra motori d' epoca ed eccellenze in Appennino è di nuovo tempo di Wolf Pass

Il prossimo sabato 14 marzo l'Appennino modenese sarà protagonista della 9ª edizione del "Wolf Pass", l’evento inserito nel format nazionale Ruote nella Storia, promosso da Automobile Club Modena e ACI Storico insieme al Circolo della Biella – Autostoriche. La manifestazione porterà sulle strade della provincia alcune tra le più affascinanti auto storiche, protagoniste di un raduno che unisce passione motoristica, valorizzazione del territorio e scoperta delle eccellenze locali.Il programma prevede il ritrovo alle ore 16 presso la sede RCM di Casinalbo, azienda simbolo della tradizione meccanica modenese. Dopo una visita all'azienda e al museo, gli equipaggi partiranno alle 16. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Articoli correlati

Montella, tra storia e motori: il Complesso del Monte inaugura il 2026 con gli appassionati di auto d'epocaVenti equipaggi, circa cinquanta persone, pioggia battente e un entusiasmo che nemmeno il maltempo è riuscito a spegnere.

#UnBelVivere: la provincia di Pavia si racconta a Milano in un percorso immersivo tra storia, cultura ed eccellenze del territorioL’iniziativa si rivolge a media, operatori professionali del turismo e della ristorazione (HO.

Tutti gli aggiornamenti su Wolf Pass

Temi più discussi: Ruote nella Storia Modena 2026, sabato 14 marzo torna il Wolf Pass tra motori d’epoca e le bellezze dell'Appennino modenese; Dilettanti – Seconda Categoria – Athletic Valli ko e la vetta si allontana; Modena Volley, i numeri dei gialloblù in attesa dei playoff.

Auto e moto d’epoca, a Bologna torna la passione tra icone immortali e pezzi uniciBOLOGNA – La 42° edizione di Auto e Moto d’Epoca a Bologna ha confermato come la passione per le due e quattro ruote sia ancora molto forte grazie ad un’affluenza di visitatori che ha riportato la ... repubblica.it

Auto e Moto d’Epoca, la fiera delle vetture storiche più grande d’Europa parte oggi a BolognaDal 23 al 26 ottobre torna a BolognaFiere il più grande salone d’Europa dedicato alla passione per il motorismo storico. Tra le novità di questa quarantaduesima edizione la mostra «75:1 – 75 years, ... corriere.it

Le illustrazioni di Alessandro Piccinelli per le copertine delle uscite di Zagor di questo mese Zagor n° 728, “Il sepolcro nascosto” in edicola dal 3 marzo 2026 Speciale Zagor n° 42 "Wolf Pass" , in edicola dal 31 marzo 2026 #zagor #sergiobonellieditore - facebook.com facebook