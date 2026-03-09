Tra motori d' epoca ed eccellenze in Appennino è di nuovo tempo di Wolf Pass
Il prossimo sabato 14 marzo l'Appennino modenese sarà protagonista della 9ª edizione del "Wolf Pass", l’evento inserito nel format nazionale Ruote nella Storia, promosso da Automobile Club Modena e ACI Storico insieme al Circolo della Biella – Autostoriche. La manifestazione porterà sulle strade della provincia alcune tra le più affascinanti auto storiche, protagoniste di un raduno che unisce passione motoristica, valorizzazione del territorio e scoperta delle eccellenze locali.Il programma prevede il ritrovo alle ore 16 presso la sede RCM di Casinalbo, azienda simbolo della tradizione meccanica modenese. Dopo una visita all'azienda e al museo, gli equipaggi partiranno alle 16. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Montella, tra storia e motori: il Complesso del Monte inaugura il 2026 con gli appassionati di auto d'epocaVenti equipaggi, circa cinquanta persone, pioggia battente e un entusiasmo che nemmeno il maltempo è riuscito a spegnere.
#UnBelVivere: la provincia di Pavia si racconta a Milano in un percorso immersivo tra storia, cultura ed eccellenze del territorioL'iniziativa si rivolge a media, operatori professionali del turismo e della ristorazione (HO.
